Прокурор просит для Мавляна Аскарбекова один год колонии-поселения

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу гражданского активиста Мавляна Аскарбекова.

Судья объявил о начале прений сторон. Прокурор просил признать подсудимого виновным, взять его под стражу в зале суда и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Мавлян Аскарбеков заявил очередное ходатайство и просит прослушать аудиозапись свидетеля, давшего показания против него. Свидетель заявил на следствии, что якобы располагает аудиозаписью, где Мавлян Аскарбеков призывает к насильственному свержению власти.

Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Заседание продолжится 30 марта.

Мавляна Аскарбекова обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Активист назвал обвинения надуманными.