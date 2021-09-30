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Общество

Дело Куренова. Активиста перевели в колонию-поселение № 27

Активиста Тилекмата Куренова (Кудайберген уулу) перевели в колонию-поселение № 27. Об этом 24.kg сообщил его сторонник Эрлан Бекчороев.

По его словам, до этого активист содержался в СИЗО-1 Бишкека. Сегодня его перевели в КП-27.

Ранее Свердловский районный суд Бишкека приговорил Тилекмата Куренова к одному году и шести месяцам лишения свободы. Гражданского активиста обвиняли по статьям 310 «Публичные призывы к насильственному захвату власти», 39-264 «Покушение на массовые беспорядки» и 39-192 «Покушение на подкуп голосов избирателей» УК КР.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208891/
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