В Кыргызстане эксперты придумали, как сократить число осужденных в колонии-поселении. Об этом рассказал 24.kg эксперт Батыр Сапарбаев.

По его словам, сейчас на поселении около 2 тысяч 500 человек. Но фактически они только числятся там, в основном уезжают домой и в колонию приезжают только отмечаться.

«Поэтому мы предлагаем переводить в колонию-поселение только из учреждений закрытого типа, а не из зала суда, как было до вступления в силу нового Уголовно-исполнительного кодекса. Обвиняемых, которых ранее приговаривали к колонии-поселению, пойдут по линии пробации», — сказал Батыр Сапарбаев.

Всего в Кыргызстане около 11 тысяч заключенных.