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Происшествия

В Таш-Кумыре студентка пыталась совершить суицид

В городе Таш-Кумыре первокурсница одного из вузов Джалал-Абада бросилась в реку Нарын. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, информация о девушке, которая прыгнула с моста, поступила на номер «102» накануне ближе к вечеру.

«Когда на место происшествия приехала оперативная группа, девушка висела над обрывом. С помощью граждан ее удалось спасти. Позже выяснилось, что она направлялась к родственникам в Таш-Кумыр», — рассказали в УВД.

Причину попытки суицида 18-летняя студентка не смогла объяснить. Но, по словам милиции, у нее не было конфликтов ни в семье, ни в учебном заведении.
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