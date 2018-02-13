В Таш-Кумыре студентка пыталась совершить суицид

В городе Таш-Кумыре первокурсница одного из вузов Джалал-Абада бросилась в реку Нарын. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, информация о девушке, которая прыгнула с моста, поступила на номер «102» накануне ближе к вечеру.

«Когда на место происшествия приехала оперативная группа, девушка висела над обрывом. С помощью граждан ее удалось спасти. Позже выяснилось, что она направлялась к родственникам в Таш-Кумыр», — рассказали в УВД.

Причину попытки суицида 18-летняя студентка не смогла объяснить. Но, по словам милиции, у нее не было конфликтов ни в семье, ни в учебном заведении.