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Огнеопасная торговля. Какие еще рынки горели в Кыргызстане

Фото МЧС КР. Пожар на Ошской рынке в Бишкеке

Сегодня в Бишкеке произошел крупный пожар на Ошском рынке. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Сейчас очаг возгорания локализован. Работы на месте ЧП продолжаются. Пожары на рынках — не единичные случаи в Кыргызстане. ИА «24.kg» вспомнило, как горели рынки в стране в последние годы.

1Рынок «Азис», сентябрь 2017 года

Фото МЧС КР. Пожар на рынке «Азиз»

В сентябре 2017 года вспыхнул пожар на рынке «Азиз», расположенный на улице Ганди в Бишкеке. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Пострадавших не было.

2Рынок в Узгене, июль 2017 года

Фото из Интернета. Пожар на рынке в Узгене

В июле 2017 года загорелись контейнеры на центральном рынке в Узгене Ошской области. Площадь возгорания составила 1,7 тысячи квадратных метров. Пламя охватило сразу несколько торговых рядов. Жертв и пострадавших не было.

3Рынок «Макиш», ноябрь 2016 года

Фото из Интернета. Последствия пожара на рынке в Караколе
В конце ноября 2016 года произошел пожар на рынке в Караколе. В результате сгорели 20 контейнеров. Рынок «Макиш» тушили три часа. Площадь возгорания составила 610 квадратных метров. Причиной пожара стали оставленные включенными обогреватели в овощных контейнерах. Жертв и пострадавших не было.

4Склады у «Таатана», октябрь 2016 года

Фото из Интернета. Во время тушения складов
В октябре 2016 года произошел пожар на складах у рынка «Таатан». Площадью возгорания составила 300-350 квадратных метров. На тушение привлекались 4 пожарных расчета, оперативная группа городского управления МЧС и служба спасения. Причиной пожара послужила ошибка при монтаже электропроводки.

5Рынок в Базар-Коргоне, май 2016 года

В мае 2016 года на центральном рынке в Базар-Коргонском районе произошел пожар. Площадь возгорания — 2 тысячи квадратных метров. Чтобы сохранить товары и потушить огонь, на рынок пришли 600-700 человек.

6Рынок в Исфане, май 2016 года

20 мая 2016 года на рынке Исфаны произошел пожар. Ущерб составил около 3 миллионов 851 тысячи сомов. Площадь возгорания — более четырех тысяч квадратных метров. В результате сгорели 53 магазина, две торговые точки, 15 кафе.

7Рынок в Араване, январь 2014 года

В январе 2014 года произошел крупный пожар на рынке в Араване. В результате сгорели 15 контейнеров. Площадь возгорания

8Ошский рынок, сентябрь 2012 года

В сентябре 2012 года на Ошском рынке произошел пожар. Возгорание произошло в здании, где расположена микрокредитная компания «Ак-Ашуу» Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Сгорели крыша, 7 офисов и оборудование. В тушении пожара задействовали 9 пожарных машин. Причиной возгорания стали неполадки в электропроводке.

9Рынок «Баел», март 2012 года

В марте 2012 года в Джалал-Абаде сгорел двухэтажный рынок «Баел». Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

10Два рынка в Нарыне, июль 2011 года

В июле 2011 года в городе Нарыне полностью сгорели два рынка «Береке» и «Мукаш-Ата». Огонь уничтожил 16 коммерческих ларьков и частично повредил аптеки. В тушении пожара участвовали 45 пожарных и 95 милиционеров.

11Комплекс «Берекет», май 2011 года

В мае 2011 года в торговом комплексе «Берекет» на Ошском рынке Бишкека загорелись восемь контейнеров с мыломоющей продукцией.

12Ошский рынок, февраль 2011 года

В феврале 2011 года на пересечении улиц Киевской и Кулиева в районе Ошского рынка загорелось двухэтажное здание, в котором сдавались комнаты для временного пребывания. Огнеборцы долго добирались до места возгорания из-за пробок в районе рынка. При пожаре пострадал электрик, отравление угарным газом получили шесть человек.

13Рынок «Джунхай-Дордой», апрель 2008 года

Одним из самых крупных пожаров до сих пор считался произошедший в апреле 2008 года на рынке «Джунхай-Дордой» в Бишкеке. Для его тушения привлекли 80 пожарных, которые боролись с огнем более 13 часов. Пожар охватил территорию площадью более 1,2 тысячи квадратных метров.
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