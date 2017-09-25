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Происшествия

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями рассказала о мошенничестве

В Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями Кыргызстана предупреждают о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, неустановленная преступная группировка, пообещав материальное вознаграждение и войдя в доверие к гражданину Т.А., зарегистрировала его как налогоплательщика в Управлении государственной налоговой службы по Октябрьскому району Бишкека и начала осуществлять предпринимательскую деятельность по импорту товаров народного потребления из Казахстана. Мошенники оформляли на его имя сопроводительные накладные, отдавая мужчине минимальное денежное вознаграждение за предоставление паспортных данных.

Согласно акту налоговой проверки сумма начисленных гражданину Т.А. налогов составила 8 миллионов 760,5 тысячи сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 212 (уклонение индивидуального предпринимателя от уплаты налогов и обязательных страховых взносов) УК КР.

Т.А. помещен в ИВС УВД Таласской области. Проводится расследование.

Если вам известны подобные преступные схемы, ГСБЭП просит обращаться по телефону доверия 195.
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