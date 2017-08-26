15:38
+30
USD 68.46
EUR 80.75
RUB 1.16
Происшествия

Суд приговорил за удар ножом к штрафу в 50 тысяч сомов

Чуйский районный суд приговорил мужчину, ударившего ножем продавщицу павильона, к 50 тысячам сомов штрафа. Мужчина не получил даже условного наказания. 

Суд установил, что 25 января 2017 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, вошел в магазин в селе Ак-Бешим и, выпив там несколько стаканов водки, ударил продавщицу за сделанные замечания. 

Подсудимый свою вину признал частично и рассказал, что он действительно зашел в магазин с приятелем, где последний купил сигареты, в это же время в магазин зашел сосед Бакыт, купил им бутылку водки.

Там же в магазине мужчины стали распивать ее, затем подсудимый, прислонившись к холодильнику, вздремнул и не заметил, как к нему подошла продавщица и резко схватила его за руки, потребовала выйти. Он, испугавшись, махнул руками, женщина закричала, что он ее ударил и вытолкала его на улицу. Затем приехали сотрудники милиции. Подсудимый уверял, что умышленно он не бил, возможно, когда она дернула его за руки, он, испугавшись, мог задеть ее.

Потерпевшая же утверждает, что мужчина не просто махал руками, а ударил ее ножом.

В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 расчетных показателей (50 тысяч сомов) в доход государства.
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Парня, ударившего родного брата ножом, приговорили к пяти годам тюрьмы. Условно
Сотрудник УПМ Каракола за вымогательство оштрафован на 2 миллиона сомов
Обжалован приговор таксисту, изнасиловавшему женщину на глазах ее ребенка
В России кыргызстанку, похитившую ребенка, направили на лечение в психбольницу
Одного из голодающих сторонников Омурбека Текебаева госпитализировали
В Бишкеке бесследно исчез сторонник партии «Ата Мекен»
Девушка продала подругу в секс-рабство и исчезла. МИД остался в стороне
Уроженку Кыргызстана осудили в России за мошенничество с материнским капиталом
К пожизненному заключению с конфискацией имущества приговорен 25-летний убийца
В Узбекистане тракторист, притворяясь врачом, заработал $500 тысяч
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;однополый секс задержали 33-летнего мужчину В Бишкеке за однополый секс задержали 33-летнего мужчину
В&nbsp;Бишкеке ловят экстремистов В Бишкеке ловят экстремистов
Пролившего на&nbsp;улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали Пролившего на улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали
В селе Нижне-Чуйском водитель насмерть сбил четверых человек В селе Нижне-Чуйском водитель насмерть сбил четверых человек
Бизнес
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!
Зoлoтoй фoнд &laquo;Гaзпрoм нeфть Aзии&raquo; Зoлoтoй фoнд «Гaзпрoм нeфть Aзии»
Призы и&nbsp;подарки от&nbsp;БТА Банка в&nbsp;честь открытия новой сберегательной кассы Призы и подарки от БТА Банка в честь открытия новой сберегательной кассы