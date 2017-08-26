Суд приговорил за удар ножом к штрафу в 50 тысяч сомов

Чуйский районный суд приговорил мужчину, ударившего ножем продавщицу павильона, к 50 тысячам сомов штрафа. Мужчина не получил даже условного наказания.

Суд установил, что 25 января 2017 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, вошел в магазин в селе Ак-Бешим и, выпив там несколько стаканов водки, ударил продавщицу за сделанные замечания.

Подсудимый свою вину признал частично и рассказал, что он действительно зашел в магазин с приятелем, где последний купил сигареты, в это же время в магазин зашел сосед Бакыт, купил им бутылку водки.

Там же в магазине мужчины стали распивать ее, затем подсудимый, прислонившись к холодильнику, вздремнул и не заметил, как к нему подошла продавщица и резко схватила его за руки, потребовала выйти. Он, испугавшись, махнул руками, женщина закричала, что он ее ударил и вытолкала его на улицу. Затем приехали сотрудники милиции. Подсудимый уверял, что умышленно он не бил, возможно, когда она дернула его за руки, он, испугавшись, мог задеть ее.

Потерпевшая же утверждает, что мужчина не просто махал руками, а ударил ее ножом.

В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 расчетных показателей (50 тысяч сомов) в доход государства.