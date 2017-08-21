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Происшествия

Семьям, оставшимся без жилья после пожара на юге Кыргызстана, построят дома

Восьми семьям, оставшимся без жилья из-за пожара, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана оказало помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 18 августа в 1.25 по улице Эшалы болуш в селе Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области произошел пожар, в результате которого полностью сгорел восьмиквартирный жилой дом финского типа площадью 675 квадратных метров. Без жилья остались восемь семей — 29 человек.

Комиссия гражданской защиты района разместила 22 человека у родственников, троих - у соседей и четверых - в юрте. Всем пострадавшим айыл окмоту выделило 20 тысяч сомов.

МЧС выделило восемь палаток, постельные принадлежности, средства гигиены, столовые приборы, канистры, продукты питания, обувь и другие необходимые вещи.

Как рассказал ИА «24.kg» аким Чаткальского района Канжарбек Эшалиев, власти намерены построить каждой пострадавшей семье отдельный дом.

«Местные жители, организации выразили готовность помочь со стройматериалами, мы решили отдать однодневную зарплату», — сказал он.
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