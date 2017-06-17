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Происшествия

В Чуйской области задержали двух домушников

Сотрудники отдела внутренних дел Сокулукского района задержали двух бишкекчан — 21-летнего А.А. и 22-летнего Ч. П. — по подозрению в совершении преступления. Об этом сообщила пресс-служба Чуйского ГУВД.

По ее данным, в апреле жительница села Гавриловка заявила в милицию о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

«Злоумышленники похитили золотые изделия, видеокамеру, ноутбук и $10 тысяч», — говорится в сообщении.

Расследование установило еще три факта кражи чужого имущества на территории Сокулукского района, к которым причастны названные граждане. Возбуждено уголовное дело, задержанные находятся в ИВС. Ведется следствие.
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