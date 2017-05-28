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Происшествия

В поселке Бостери сожгли коттедж Равшана Джеенбекова

В поселке Бостери (Иссык-Кульская область) на территории пансионата «Асыл-Таш» сожгли коттедж, принадлежайший экс-депутату парламента Равшану Джеенбекову. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 28 мая. Правоохранительные органы и пожарная инспекция пока воздерживаются от комментариев, идет расследование.

Известно, что на всей территории пансионата не было электричества — дирекция в целях экономии его периодически отключает.

В дирекции «Асыл-Таша» заявляют, что это был намеренный поджог.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52913/
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