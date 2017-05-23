Кыргызстанец пытался ограбить в Москве соотечественницу. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в полицию обратилась 38-летняя гражданка Кыргызстана. Она сообщила, что на Жулебинском бульваре подверглась нападению двоих неизвестных. Мужчины попытались вырвать из рук женщины сумку и мобильный телефон, однако она оказала активное сопротивление, и нападавшие попытались убежать. Одного из злоумышленников задержали, а второму удалось скрыться.

Сейчас в отношении 32-летнего задержанного, который тоже оказался гражданином Кыргызстана, возбуждено уголовное дело. Его сообщника ищет полиция.