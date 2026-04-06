Происшествия

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощущалось в Кыргызстане

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5, оно ощущалось в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 5 апреля в 19.24.

Очаг землетрясения располагался на территории КНР, в 47 километрах к юго-востоку от села Иркештам, в 49 километрах к юго-востоку от села Нура, в 55 километрах к юго-востоку от села Икизяк, в 175 километрах к юго-востоку от Оша.

Интенсивность толчков составила в селах Иркештам, Нура, Икизяк 3 балла.
