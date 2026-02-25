10:19
Происшествия

В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3 баллов

В Кыргызстане сегодня утром произошло землетрясение силой около 3 баллов. Об этом сообщили в Институте сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы в 5.07. Очаг землетрясения располагался на территории страны в 2 километрах к северо-востоку от села Кызыл-Тоо, 4 километрах к юго-востоку от села Кайрат, 5 километрах к юго-востоку от села Заргер, 6 километрах к северо-западу от села Эркин-Тоо, 6 километрах к северо-востоку от села Маяк.

Интенсивность толчков составила в селах Кайрат, Заргер, Кызыл-Тоо около 3 баллов, в селах Эркин-Тоо и Маяк — 2,5 балла.
