В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении грабежей

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в совершении грабежей, среди причастных есть несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, следственная служба УВД Свердловского района проводит расследование по факту грабежа 1 января.

Установлено, что примерно в 20.00 в новостройке «Ак-Бата» неизвестные лица открыто завладели мобильным телефоном Redmi 15C стоимостью 10 тысяч сомов гражданина О.Ш., после чего скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники УУР ГУВД столицы установили и задержали подозреваемых 2007, 2008 и 2010 годов рождения.

По предварительным данным, один из задержанных причастен к совершению ряда имущественных преступлений на территории Бишкека. Похищенные мобильные телефоны передавались для последующего сбыта. Часть мобильных устройств (Samsung A7, Redmi 11, iPhone 7) добровольно выдана следствию.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и иных возможных потерпевших.