11:00
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении грабежей

Сотрудники милиции задержали подозреваемых в совершении грабежей, среди причастных есть несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, следственная служба УВД Свердловского района проводит расследование по факту грабежа 1 января.

Установлено, что примерно в 20.00 в новостройке «Ак-Бата» неизвестные лица открыто завладели мобильным телефоном Redmi 15C стоимостью 10 тысяч сомов гражданина О.Ш., после чего скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники УУР ГУВД столицы установили и задержали подозреваемых 2007, 2008 и 2010 годов рождения.

По предварительным данным, один из задержанных причастен к совершению ряда имущественных преступлений на территории Бишкека. Похищенные мобильные телефоны передавались для последующего сбыта. Часть мобильных устройств (Samsung A7, Redmi 11, iPhone 7) добровольно выдана следствию.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и иных возможных потерпевших.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361837/
просмотров: 288
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
Кровавый итог улака в&nbsp;Узгене: десятки лошадей погибли во&nbsp;время игры Кровавый итог улака в Узгене: десятки лошадей погибли во время игры
Среди подписантов обращения, доставленных на&nbsp;допрос,&nbsp;&mdash; Жанторо Сатыбалдиев Среди подписантов обращения, доставленных на допрос, — Жанторо Сатыбалдиев
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
10:54
В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подозрению в грабеже В Чуйской области задержаны трое молодых людей по подоз...
10:50
В Кыргызстане открыли первый региональный центр ремонта вертолетов
10:47
На перевале Тоо-Ашуу сняты временные ограничения для большегрузного транспорта
10:45
Минздрав КР работает над созданием национальной лабораторной службы
10:40
Отказаться от субсидий предприятий теплоснабжения намерены в Кыргызстане