В Сокулуке местный спикер похитил сожительницу и бывшую жену и избил их

Правоохранители задержали спикера местного кенеша Сары-Озонского сельского округа села Сокулук. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. Мужчина подозревается в похищении, истязании и незаконном обороте оружия.

В милицию обратилась женщина и попросила принять меры в отношении своего бывшего мужа. По словам заявительницы, мужчина насильно забрал ее из дома и посадил в свое авто, где сидела еще одна женщина. Вывез их за пределы села Сокулук и избил их. С аналогичным заявлением обратилась и 38-летняя Т.Ч. — женщина, которая уже находилась в авто. В милиции рассказали, что она является сожительницей задержанного спикера.

Факты зарегистрированы в ОВД Сокулукского района и возбуждены уголовные дела по статьям «Истязание» и «Похищение человека» УК КР. Оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

У мужчина обнаружено и изъято незаконно хранящееся огнестрельное оружие. По факту возбуждено еще одно дело по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР. Мужчину водворили в СИЗО-1. Следствие продолжается.