В Бишкеке и Чуйской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер

По данным Гидрометеорологической службы МЧС, в ближайшие три часа и в течение дня в Бишкеке и Чуйской области ожидается усиление ветра. Порывы западного ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

В МЧС призывают жителей быть осторожными и по возможности находиться в безопасных местах. Специалисты предупреждают: необходимо держаться подальше от линий электропередачи, рекламных конструкций и деревьев, которые могут стать опасными при сильных порывах ветра.

Граждан призывают незамедлительно сообщать о возможных происшествиях по номеру 112. Звонок бесплатный, служба работает круглосуточно.