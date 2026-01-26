20:18
Происшествия

В Бишкеке нашли пропавшего 12-летнего Даниэля Арымбаева

Сотрудники УВД Свердловского района Бишкека нашли ранее пропавшего несовершеннолетнего Даниэля Арымбаева. Он обнаружен в целости и сохранности, сообщили в милиции.

По данным правоохранительных органов, 25 января с письменным заявлением в УВД обратилась К.Г., которая попросила оказать содействие в розыске своего племянника. В тот же день примерно в 12.30 мальчик вышел на остановке общественного транспорта на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Исанова, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.

МВД
Фото МВД

Факт зарегистрировали в Журнале учета информации УВД Свердловского района, после чего начались поисковые мероприятия.

Позже сотрудники милиции установили местонахождение ребенка и нашли его.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Несовершеннолетний передан законным представителям, с которыми проведены профилактические беседы.
