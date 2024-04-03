Задержание в Кочкор-Ате. Уволенный глава УВД Джалал-Абада переведен в Бишкек

Женишбек Абитов, которого уволили с поста начальника УВД Джалал-Абадской области, назначен начальником УВД Свердловского района Бишкека. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе МВД.

Фото из интернета. Женишбек Абитов — новый начальник УВД Свердловского района Бишкека

Ранее в МВД сообщали, что Абитов уволен после служебного расследования по факту жесткого задержания отца и сына на рынке Кочкор-Аты.

Национальный центр по предупреждению пыток расценил задержание отца и сына как жестокое обращение с человеком и сделал обращение в Генпрокуратуру.

Напомним, в Кочкор-Ате парень с разбега прыгнул в толпу спецназовцев, защищая своего отца. Видео распространили в соцсетях.