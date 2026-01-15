Морозы до −28 градусов и гололед: Кыргызстан ждут сложные погодные условия

16-17 января на территории Кыргызстана ожидается резкое понижение температуры воздуха. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, в эти дни временами будет идти снег, местами ожидаются сильные осадки. Автомобильные дороги станут скользкими и обледенелыми, в горных районах прогнозируются снежные заносы. Возможны налипание мокрого снега на провода и деревья, а также туман.

В сельскохозяйственных зонах и горных районах Нарынской области температура ночью опустится до −23…-28 градусов, днем ожидается -9…-14 градусов.

МЧС отмечает, что неблагоприятные погодные условия могут осложнить работу энергетических и коммунальных служб. В связи с этим граждан призывают по возможности отказаться от дальних поездок, а при необходимости строго соблюдать правила дорожной безопасности.

Ведомство также рекомендует водителям иметь в автомобиле зимние шины, цепи противоскольжения, лопату, медикаменты и запас горячей воды. В случае чрезвычайных ситуаций или для получения информации о состоянии дорог следует обращаться по номеру 112.