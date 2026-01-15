16:46
Происшествия

Следователь ОВД Жайылского района задержан за вымогательство 150 тысяч сомов

Сотрудники ГКНБ КР совместно со Службой внутренних расследований МВД выявили и пресекли факт вымогательства взятки сотрудником ОВД Жайылского района Чуйской области.

По данным пресс-центра ГКНБ, 13 января в ходе оперативно-следственных мероприятий по досудебному производству, зарегистрированному в АИС ЕРП, задержан следователь следственной службы ОВД Жайылского района — капитан милиции Ж.А.Ж.. Его подозревают в вымогательстве 150 тысяч сомов за прекращение уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело. По результатам специальных следственных действий подозреваемый водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других возможных причастных лиц.
