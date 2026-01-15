Убийство в новостройке: подозреваемого задержали при попытке скрыться

В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По данным милиции, 14 января в службу 102 поступило сообщение, что возле одной из новостроек столицы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Милиционеры установили личность погибшего — им оказался гражданин А.Р., 1976 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 122 («Убийство») УК КР.

В результате следственных и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе с использованием камер системы «Безопасный город», подозреваемого задержали по горячим следам в Кочкорском районе на одном из блок-постов. Им оказался гражданин Б.у.К., 1996 года рождения. Его водворили в ИВС.

Фото ГУВД Бишкека. Подозреваемый в убийстве

По предварительным данным, преступление произошло во время распития спиртных напитков. Конфликт между подозреваемым и потерпевшим перерос в драку. Погибшему нанесли телесные повреждения, приведшие к смерти.

Следствие продолжается, назначены необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.