Происшествия

Ночной рейд: в Бишкеке за рулем грузовика оказался несовершеннолетний

В ходе ночных рейдовых мероприятий сотрудники Управление патрульной службы милиции остановили грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz.

По данным пресс-службы УПСМ, при проверке выяснилось, что у водителя отсутствует водительское удостоверение. Кроме того, он пояснил, что осуществлял перевозку товаров, работая на одну из фирм. В дальнейшем было установлено, что за рулем находился несовершеннолетний.

По данным ведомства, этот факт является грубым нарушением требований законодательства и представляет реальную угрозу безопасности дорожного движения. По выявленному нарушению составлен протокол, а автомобиль водворен на штрафную стоянку.

В УПСМ призвали родителей и руководителей организаций не допускать управления транспортными средствами лицами, не имеющими законных оснований, и строго соблюдать требования законодательства.
