Трагедия в Большом Чуйском канале: подтверждена гибель трех мужчин

В Бишкеке произошло чрезвычайное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в УВД Свердловского района.

По словам пресс-секретаря ведомства Назгуль Иманбаевой, сообщение в милицию поступило сегодня в 9.02. Изначально сообщалось, что в Большом Чуйском канале на улице Ауэзова утонули двое мужчин.

На место выехала следственно-оперативная группа Свердловского РУВД. В ходе проверки установлено, что утонули трое мужчин:

Ж.Ч., 1988 года рождения;

Ж.Т., 1966 года рождения;

Ж.Ж., 1963 года рождения.

Тело 37-летнего мужчины обнаружено. Поиски еще двух погибших продолжаются.

В УВД Свердловского района отметили, что по факту произошедшего назначат все необходимые судебно-медицинские и иные экспертизы. Обстоятельства трагедии выясняются.