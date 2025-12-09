Чиновник «Кыргыз темир жолу» снял опасную езду 190 километров в час

В социальной сети появилось видео, на котором руководитель Южного отделения государственного предприятия «Кыргыз темир жолу» Орозбек Турдубеков управляет автомобилем на скорости около 190 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной службы милиции Бишкека.

В ведомстве подчеркнули, что государственные служащие должны быть примером законопослушания и ответственности, особенно в вопросах безопасности дорожного движения. Однако данный случай, отмечают в УПСМ, демонстрирует обратное.

Патрульная служба напомнила, что превышение скорости остается одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий в стране.

«Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения! Берегите свою жизнь и жизнь окружающих», — говорится в обращении.

УПСМ сообщило, что обстоятельства публикации видео и действия водителя будут проверены в установленном порядке.