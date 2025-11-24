18:34
Происшествия

В Караколе и на перевале Чон-Ашу объявили штормовое предупреждение

В ближайшие дни в Иссык-Кульской области ожидают опасные метеоявления. Об этом сообщило МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

По его данным, 25–26 ноября на участке автодороги Каракол – Энилчек (70–90-й километры), включая перевал Чон-Ашу, возможен сход лавин, образование снежных заносов и лавинных конусов. Усиление ветра и обильные осадки создают повышенную угрозу.

Отмечается, что в эти дни дороги будут скользкими, местами ожидается гололед. Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию не менее 500 метров и ограничить движение на данном направлении.

Спасатели призывают отказаться от поездок по трассе Каракол – Энилчек и от выгона скот на высокогорные пастбища в период ухудшения погоды.

Водителям необходимо иметь при себе лопату, аптечку и термос с горячей водой.
