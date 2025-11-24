10:46
Происшествия

Продолжаются поиски мужчины, упавшего в реку Нарын

Для продолжения поисков мужчины, упавшего в реку Нарын, к работам привлечены 123 человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в поисках участвуют 23 спасателя МЧС, 12 сотрудников МВД, 20 работников Токтогульской ГЭС, 8 сотрудников Камбар-Атинской ГЭС, а также 60 местных жителей.

При обследовании реки задействованы 10 лодок, эхолот и подводный поисковый робот.

Напомним, что ночью 20 ноября в Кара-Куле Джалал-Абадской области У.Э., 1972 года рождения, упал в реку Нарын. С момента поступления сообщения поисковые работы ведутся без перерыва.

В МЧС отметили, что дополнительная информация о результатах поисков будет предоставлена позже.
