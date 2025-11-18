В Нарынской области Кыргызстана произошло землетрясение интенсивностью 4 балла

В Нарынской области Кыргызстана сегодня рано утром произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы в 5.56.

Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана — в 8 километрах к юго-западу от Нарына, в 14 километрах к юго-западу от села Орто-Саз, в 15 километрах к юго-востоку от села Джан-Булак.

Интенсивность землетрясения составила в селе Таш-Булак около 4 баллов, в селе Орто-Саз около 3 баллов, в Нарыне — 3,5 балла, в селе Джан-Булак — 3 балла.