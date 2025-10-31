15:43
Происшествия

В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег

МЧС предупредило о резком ухудшении погодных условий по всей территории Кыргызстана 4-5 ноября.

По данным ведомства, в эти дни по республике ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя с переходом в снег. В горных районах прогнозируется снегопад, на отдельных участках дорог гололедица и заносы. Ночью и утром местами ожидается туман.

Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду, в отдельных районах — до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха существенно понизится:

  • в Чуйской долине — ночью от —1 до —6 градусов, днем от 0 до +5 градусов;
  • в Таласской долине — ночью от —2 до —7 градусов, днем до +5 градусов;
  • в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях — ночью от 0 до +5 градусов, днем от +1 до +6 градусов;
  • в предгорьях — ночью от −7 до −2 градусов, днем от −2 до +3 градусов;
  • в Иссык-Кульской впадине — ночью от —4 до +1 градуса, днем от +1 до +6 градусов;
  • в Нарынской области — ночью от —4 до —9 градусов, днем от —1 до +4 градусов, в горных районах до —10 градусов, а в высокогорьях ночью до —20 градусов.

МЧС предупреждает, что такая неустойчивая погода может осложнить работу автотранспорта, энергетических и коммунальных служб, а также содержание скота на пастбищах.

Кроме того, ночью и утром 6 ноября в южных областях — Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской — ожидается понижение температуры до —3 градусов, что может повредить овощным культурам, неубранному картофелю и сахарной свекле.
