16:02
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Происшествия

Зараженные макаки сбежали после ДТП — власти США предупредили об опасности

В США произошла авария с грузовиком, который перевозил лабораторных макак-резусов. Машина перевернулась 28 октября на трассе I-59 рядом с Хайдельбергом (штат Миссисипи), сообщают американские СМИ.

По данным полиции округа, почти все обезьяны уничтожены, оставшиеся на свободе пока не пойманы. Утверждается, что животные заражены такими вирусами, как гепатит C, герпес и коронавирус.

Правоохранители предупреждают: макаки агрессивны, возможно, заражены, поэтому жителям советуют не подходить к ним и не пытаться ловить — существует угроза здоровью.

Следствие выясняет, кому принадлежали животные, куда они направлялись и каковы причины ДТП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348983/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в страшной аварии погибли двое подростков, еще один госпитализирован
В Бишкеке водитель не справился с управлением. Машина врезалась в дерево
Пол Капур назначен помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии
Автомобилисты обвинили пешеходов в половине всех аварий
Группа из посольства США в КР будет мониторить парламентские выборы
Мужчину, сбившего насмерть ребенка у «Азия Молл», водворили в ИВС
«Нет и не будет попыток замять дело». Администрация президента о резонансном ДТП
В ГУВД Бишкека обещают объективно расследовать ДТП с гибелью подростка
Гибель 13-летнего подростка. Мама мальчика обратилась к властям страны
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени
Популярные новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
Взяла 500 тысяч сомов и&nbsp;исчезла. Милиция задержала подозреваемую в&nbsp;мошенничестве Взяла 500 тысяч сомов и исчезла. Милиция задержала подозреваемую в мошенничестве
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;возбуждении национальной вражды В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды
Бизнес
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
29 октября, среда
16:01
Выборы в Жогорку Кенеш. За рубежом откроют 100 участков для голосования Выборы в Жогорку Кенеш. За рубежом откроют 100 участков...
16:00
«Учить язык — значит любить родину»: парень-дунганин обучает кыргызскому в селах
15:29
Зараженные макаки сбежали после ДТП — власти США предупредили об опасности
15:25
«Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
15:06
В Оше убирают вывески не на кыргызском языке. Там прошел рейд