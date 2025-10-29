В США произошла авария с грузовиком, который перевозил лабораторных макак-резусов. Машина перевернулась 28 октября на трассе I-59 рядом с Хайдельбергом (штат Миссисипи), сообщают американские СМИ.

По данным полиции округа, почти все обезьяны уничтожены, оставшиеся на свободе пока не пойманы. Утверждается, что животные заражены такими вирусами, как гепатит C, герпес и коронавирус.

Правоохранители предупреждают: макаки агрессивны, возможно, заражены, поэтому жителям советуют не подходить к ним и не пытаться ловить — существует угроза здоровью.

Следствие выясняет, кому принадлежали животные, куда они направлялись и каковы причины ДТП.