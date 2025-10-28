14:36, 28 октября 2025, Бишкек - 24.kg, Турдубек АЙГЫРОВ
ГКНБ вернул государству 226 гектаров земли в Чуйской области
По итогам проверки в собственность государства возвращены 226 гектаров земли в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
По его данным, эти участки в 1992-1994 годах незаконно выведены из муниципальной собственности и в течение десятилетий использовались местными жителями для сельскохозяйственных работ.
Также выяснилось, что отдельные руководители и сотрудники органов местного самоуправления на протяжении длительного времени незаконно передавали земли гражданам для посева сельхозкультур, не соблюдая установленные процедуры оформления в муниципальную или государственную собственность. При этом арендные платежи в бюджет не поступали.