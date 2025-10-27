За неделю в Кыргызстане задержали почти 400 нетрезвых водителей

В Кыргызстане с 20 по 26 октября выявлено 24 тысячи 270 фактов нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

Среди выявленных нарушений:

управление машиной без соответствующих документов — 2 тысячи 117 случаев;

управление авто в состоянии опьянения — 399;

незаконное затемнение стекол автомобиля — 227;

нарушения ПДД с участием пешеходов — 1 тысяча 985;

нарушения правил эксплуатации транспортных средств — 3 тысячи 186;

автохулиганство — 43;

превышение установленной скорости — 3 тысячи 649;

управление машиной с поддельными государственными номерами — 13;

другие нарушения ПДД — 12 тысяч 651.

За различные нарушения Правил дорожного движения на штрафстоянку временно помещено 3 тысячи 513 автомобилей.