Происшествия

В ходе рейда «За рулем» в Бишкеке выявлено 27 нетрезвых водителей

Сотрудники управления Патрульной службы милиции Бишкека 22 октября провели масштабный рейд под названием «За рулем», направленный на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений.

В ходе рейдовых мероприятий за сутки выявлено 27 водителей, управлявших машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, сотрудники УПСМ выявили:

• 22 водителя, незаконно затонировавших передние стекла авто;
• 4 случая автохулиганства;
• 53 водителя, управлявших автомобилем без водительского удостоверения;
• 142 пешехода, нарушивших правила перехода проезжей части.

По итогам мероприятий на штрафную стоянку водворено 425 машин.
