10:33
Происшествия

ДТП на улице 7 Апреля: грузовик снес ограничитель высоты

На улице 7 Апреля водитель грузового автомобиля нарушил требования дорожного знака и сбил ограничитель высоты. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

В результате инцидента на проезжей части образовался временный затор. На место оперативно прибыли сотрудники управления Патрульной службы милиции, которые восстановили движение и провели профилактическую беседу с водителем о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.

По факту нарушения в отношении водителя приняты соответствующие меры. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

УПСМ обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать ПДД и требования дорожных знаков — это залог безопасности всех участников дорожного движения.
