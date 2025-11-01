В Алае произошло второе смертельное ДТП за два дня. Погибли пять человек

В Алайском районе Ошской области вновь произошло крупное ДТП — погибли пять человек. Об этом 24.kg сообщили в районном управлении внутренних дел.

По данным милиции, авария случилась 1 ноября примерно в 1.20 в селе Таш-Коро, на 67-м километре автодороги Ош — Эркечтам. Грузовик Howo, следовавший в сторону Гульчо, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Tesla Model 3, двигавшимся в направлении Оша.

За рулем грузовика был 24-летний житель Узгенского района. В результате столкновения водитель Tesla и четыре пассажира — все мужчины 33 лет, жители села Кен-Жылга — погибли на месте.

Водитель Howo и его пассажир выжили. Их доставили медикам. Они сообщили, что везли уголь из села Бакмал в сторону Гульчо. По предварительным данным, в машине отказала тормозная система — грузовик выехал на встречную полосу, врезался в бетонное ограждение и опрокинулся.

По неофициальной информации, погибшие возвращались с похорон по жертвам другого ДТП, которое произошло 30 октября в этом же районе. Тогда погибли пять человек — трое жителей села Кен-Жылга и двое жителей Оша.