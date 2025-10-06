17:44
Происшествия

Сотрудники УПСМ спасли ребенка в Бишкеке

Сегодня около 13.30 сотрудники управления Патрульной службы милиции, несшие службу на пересечении проспекта Чуй и улицы Валиханова, оказали своевременную помощь несовершеннолетнему ребенку. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ. 

Отмечается, что к сотрудникам милиции обратились родители мальчика: у ребенка внезапно начался сильный болевой приступ из-за проблем с почкой. Милиционеры оперативно доставили ребенка в Третью детскую больницу.

 Состояние мальчика стабилизировано, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
