12:24
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Происшествия

Казахстанского олигарха задержали в Бишкеке за хищение $2,5 миллиона

Государственный комитет национальной безопасности распространил официальное сообщение в связи с появившимся в социальных сетях обращением супруги задержанного бизнесмена из Казахстана Алмаза Зарипова. Женщина утверждала, что арест ее мужа является «необоснованным».

из интернета
Фото из интернета. Казахстанский олигарх Алмаз Зарипов задержан в Бишкеке за хищение $2,5 миллиона
По данным ГКНБ, уголовное дело возбудили на основании заявления гражданина Кыргызстана. Он сообщил, что Алмаз Зарипов присвоил принадлежащие ему $2,5 миллиона.

Следствие установило, что Алмаз Зарипов получил деньги под обещание поставок зерна из РК и его реализации в КР. Однако обязательства не выполнены, а предприниматель перестал выходить на связь.

Факт хищения подтвердился, после чего Алмаза Зарипова задержали в Бишкеке. Ему предъявили обвинение в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу на период расследования.

В ГКНБ подчеркнули, что расследование проводят строго в соответствии с законодательством КР.

По данным спецслужб, Алмаз Зарипов полностью признал вину и начал возмещать ущерб. Следствие рассматривает возможность изменения меры пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Обращение супруги бизнесмена вызвало широкий отклик в социальных сетях. В ГКНБ отметили, что подобные уголовные дела рассматривают строго по закону, а статус или гражданство фигурантов не имеет значения.

«Мы последовательно придерживаемся принципа законности. Каждый случай нарушения прав или законных интересов граждан рассматривается объективно и справедливо», — заявили в ведомстве.

Следствие по делу Алмаза Зарипова продолжается. Итоговые решения будут зависеть от объема возмещенного ущерба, результатов расследования и судебной оценки действий обвиняемого.

Справка 24.kg

Алмаз Зарипов (1974 года рождения) — крупный казахстанский бизнесмен, директор компании KazBrand, президент Аграрно-промышленного союза РК. Занимался аграрным и продовольственным бизнесом, в том числе запуском завода по производству лапши быстрого приготовления и зерновых продуктов. Известен как активный участник аграрных форумов и отраслевых объединений в Казахстане.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343827/
просмотров: 901
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошском горуправлении образования присвоили более 32 миллионов сомов
ГКНБ задержал завскладом энергопредприятия в Оше за хищение 13 миллионов сомов
Популярные новости
Крах империи &laquo;Аю&raquo;: ГКНБ отобрал у&nbsp;Абдыкеримова имущество на&nbsp;10&nbsp;миллиардов сомов Крах империи «Аю»: ГКНБ отобрал у Абдыкеримова имущество на 10 миллиардов сомов
Прикрываясь именем Ташиева. В&nbsp;Кыргызстане задержали бывшего сотрудника ГКНБ Прикрываясь именем Ташиева. В Кыргызстане задержали бывшего сотрудника ГКНБ
Семью бывшего президента КР&nbsp;Алмазбека Атамбаева выселили из&nbsp;дома Семью бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева выселили из дома
О&nbsp;попытке штурма дома в&nbsp;Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева О попытке штурма дома в Кой-Таше заявляет семья Алмазбека Атамбаева
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
17 сентября, среда
12:19
Доступ к образованию лиц с инвалидностью в КР все еще остается проблемой Доступ к образованию лиц с инвалидностью в КР все еще о...
12:11
«Рубеж-2025»: на Иссык-Куле начались учения сил ОДКБ
12:10
ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
12:09
В Бишкеке лифт отключили всему подъезду из-за долга соседей
12:07
Глава Казахстана вручил Патриарху Московскому и всея Руси орден «Алтын Қыран»