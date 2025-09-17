Казахстанского олигарха задержали в Бишкеке за хищение $2,5 миллиона

Государственный комитет национальной безопасности распространил официальное сообщение в связи с появившимся в социальных сетях обращением супруги задержанного бизнесмена из Казахстана Алмаза Зарипова. Женщина утверждала, что арест ее мужа является «необоснованным».

Фото из интернета. Казахстанский олигарх Алмаз Зарипов задержан в Бишкеке за хищение $2,5 миллиона

По данным ГКНБ, уголовное дело возбудили на основании заявления гражданина Кыргызстана. Он сообщил, что Алмаз Зарипов присвоил принадлежащие ему $2,5 миллиона.

Следствие установило, что Алмаз Зарипов получил деньги под обещание поставок зерна из РК и его реализации в КР. Однако обязательства не выполнены, а предприниматель перестал выходить на связь.

Факт хищения подтвердился, после чего Алмаза Зарипова задержали в Бишкеке. Ему предъявили обвинение в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу на период расследования.

В ГКНБ подчеркнули, что расследование проводят строго в соответствии с законодательством КР.

По данным спецслужб, Алмаз Зарипов полностью признал вину и начал возмещать ущерб. Следствие рассматривает возможность изменения меры пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Обращение супруги бизнесмена вызвало широкий отклик в социальных сетях. В ГКНБ отметили, что подобные уголовные дела рассматривают строго по закону, а статус или гражданство фигурантов не имеет значения.

«Мы последовательно придерживаемся принципа законности. Каждый случай нарушения прав или законных интересов граждан рассматривается объективно и справедливо», — заявили в ведомстве.

Следствие по делу Алмаза Зарипова продолжается. Итоговые решения будут зависеть от объема возмещенного ущерба, результатов расследования и судебной оценки действий обвиняемого.