Двоих ранее судимых почти с 3 килограммами наркотиков задержали в Балыкчи

В Балыкчи милиция задержала двоих ранее судимых мужчин, у которых обнаружили около 3 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, задержание произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

Первым задержали гражданина С.А., 1969 года рождения. В его автомобиле Honda Accord нашли 1 килограмм 450 граммов наркотиков, упакованных в пластиковую бутылку. Еще 20 граммов вещества обнаружили в его кармане.

В ходе обыска на чердаке многоквартирного дома, где проживал второй подозреваемый, милиция изъяла еще 1 килограмм 140 граммов наркотиков, приспособления для их употребления и 200 граммов этилового спирта.

Подозреваемый С.А. заявил, что наркотики принадлежат ему и А.Т., 1970 года рождения.

Мужчины помещены в изолятор временного содержания.