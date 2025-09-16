17:32
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Происшествия

Двоих ранее судимых почти с 3 килограммами наркотиков задержали в Балыкчи

В Балыкчи милиция задержала двоих ранее судимых мужчин, у которых обнаружили около 3 килограммов наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, задержание произошло в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

Первым задержали гражданина С.А., 1969 года рождения. В его автомобиле Honda Accord нашли 1 килограмм 450 граммов наркотиков, упакованных в пластиковую бутылку. Еще 20 граммов вещества обнаружили в его кармане.

В ходе обыска на чердаке многоквартирного дома, где проживал второй подозреваемый, милиция изъяла еще 1 килограмм 140 граммов наркотиков, приспособления для их употребления и 200 граммов этилового спирта.

Подозреваемый С.А. заявил, что наркотики принадлежат ему и А.Т., 1970 года рождения.

Мужчины помещены в изолятор временного содержания.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343751/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Даже однократное употребление наркотиков опасно — психиатр-нарколог
Будьте бдительны. О причинах потребления наркотиков рассказали медики
Популярные новости
Землетрясение произошло возле Бишкека Землетрясение произошло возле Бишкека
Жестокое нападение в&nbsp;Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и&nbsp;сотрясение Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение
Землетрясение, произошедшее сегодня в&nbsp;Кыргызстане, ощутили и&nbsp;жители Казахстана Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана
Крах империи &laquo;Аю&raquo;: ГКНБ отобрал у&nbsp;Абдыкеримова имущество на&nbsp;10&nbsp;миллиардов сомов Крах империи «Аю»: ГКНБ отобрал у Абдыкеримова имущество на 10 миллиардов сомов
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
16 сентября, вторник
17:23
В Бишкеке ужасные пробки: онлайн-сервисы фиксируют 9 баллов из 10 В Бишкеке ужасные пробки: онлайн-сервисы фиксируют 9 ба...
17:19
Айпери Медет кызы стартовала с победы на чемпионате мира по борьбе в Хорватии
17:08
Двоих ранее судимых почти с 3 килограммами наркотиков задержали в Балыкчи
17:06
Прорыв теплосети. В части Бишкека 17 сентября временно отключат горячую воду
17:02
Не порождают стигму. О браслетах для правонарушителей рассказали в Минюсте