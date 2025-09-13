09:54
Происшествия

В Джалал-Абадской области пресечен канал изготовления фальшивых документов

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками ГКНБ КР задержаны жители Сузакского района Б.У.Э., Г.И.А и Р.М.М, сообщает ГКНБ.

Установлено, что вышеуказанные лица занимались изготовлением и реализацией документов государственного значения — паспортов, свидетельств о рождении, водительских удостоверений, аттестатов о среднем и высшем образовании за денежное вознаграждение.

В результате обысков были обнаружены и изъяты паспорта, водительские удостоверения, различные свидетельства и документы, с признаками подделки, а также чистые бланки нотариальных доверенностей, свидетельств о рождении и заключения брака с защитными знаками и специальное оборудование, предназначенное для изготовления поддельных документов.

Выяснилось, что часть документов с защитными элементами и водяными знаками изготавливались на территории иностранного государства и реализовывались в КР.

Задержанные лица водворены в СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца. Ведется следствие.
