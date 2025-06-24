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Происшествия

Бишкекчанина ударили камнем во время конфликта возле железнодорожного вокзала

В Сети распространили видео, на котором парень с камнями в руках угрожает другому. В описании говорится, что инцидент произошел в воскресенье, 22 июня, возле торговых ларьков железнодорожного вокзала.

На кадрах видно, как парень с камнями в руках грозится кинуть их в оппонента, который крупнее него. Второй просит выкинуть камни, а очевидцев — вызвать милицию. Через несколько секунд в конфликт вмешиваются еще два парня, которые уводят агрессивного человека в сторону. В один момент, он все же кидает камень в противника и попадает ему в руку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333885/
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