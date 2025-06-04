Более 700 скутеров и мопедов водворены на штрафстоянки в Кыргызстане

С начала 2025 года в Кыргызстане на штрафстоянки водворены более 700 мопедов и скутеров. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД КР.

По его словам, рейды проводятся регулярно, поскольку скутеры и мопеды мешают гражданам, создают сильный шум и оснащены дополнительным оборудованием.

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Кроме того, в ближайшее время для мопедов и скутеров, у которых объем двигателя меньше 50 кубических сантиметров, введут обязательную регистрацию, и будут выдавать госномера. Водители должны будут сдать экзамены и получить водительское удостоверение категории «М» — будет усилена ответственность водителей мото-скутеров. Законопроект уже разработан и находится на стадии согласования с другими государственными органами.

ГУОБДД обращается к гражданам, которые стали свидетелями грубых нарушений ПДД со стороны мотоциклистов и водителей скутеров и мопедов, отправить информацию на WhatsApp-номер 0777102102. Компетентные органы примут соответствующие меры.