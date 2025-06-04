Экс-депутата Алиярбека Абжалиева опять задержали по подозрению в коррупции

Свата бывшего президента Сооронбая Жээнбекова экс-депутата парламента Алиярбека Абжалиева задержали сотрудники ГКНБ. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

Фото из интернета . Алиярбек Абжалиев

«Постановлением Октябрьского районного суда от 15 мая 2025 года ходатайство следователя СО УГКНБ по Чуйской области удовлетворено. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Коррупция» УК КР», — отметили в суде.

В феврале 2022-го Алиярбека Абжалиева задерживали по подозрению в мошенничестве. В ГКНБ с заявлением обратился предприниматель, которому причинен ущерб в размере $2 миллионов в результате мошеннических действий, совершенных со стороны гражданина А.А. в бытность его депутатом парламента.

По данным госкомитета, в ходе следствия Алиярбек Абжалиев полностью возместил ущерб потерпевшему в $1,2 миллиона. 11 марта 2022 года решением Первомайского райсуда Бишкека его освободили из-под стражи.