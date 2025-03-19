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Происшествия

Государству возвращено здание госаптеки в Алайском районе

ГКНБ установлено, что здание государственной аптеки площадью 455 квадратных метров с земельным участком 0.15 сотки ранее принадлежало Министерству здравоохранения. Оно расположено на территории села Гулчо Алайского района Ошской области. В свое время аптека была приватизирована с рядом нарушением законов КР.

По данному факту в рамках досудебного производства были проведены соответствующие мероприятия, в результате которых в добровольном порядке возвращено на баланс государства вышеуказанное здание с земельным участком.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323309/
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