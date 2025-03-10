Государству переданы квартиры в жилом комплексе премиум-класса

ГКНБ возбудил уголовное дело по факту незаконной передачи земельного участка в южной части Бишкека под строительство многоквартирного жилого дома.

В 2005 году при передаче земельного участка мэрией столицы в аренду с минимальной суммой строительным компаниям заключен договор с условием предоставления ей 13 процентов от построенного жилья.

В ходе расследования установлено, что на участке площадью 1,5 гектара построен элитный жилой комплекс «Н.Р.», состоящий из семи блоков с квартирами премиум-класса, оборудованными современными технологиями благоустройства, безопасности и технического обеспечения («умные» дома, «умные» дворы, лифты).

«Всего построено 166 квартир общей площадью 19 тысяч 70,6 квадратных метра. Однако в процессе реализации проекта, возможно, с использованием коррупционных связей, по инициативе арендатора и застройщика, при негласном содействии муниципальных должностных лиц, на основании судебного решения, обязательство о передаче в пользу мэрии части квартир исключено из договора.

В этой связи принятыми мерами в ходе следствия в пользу государства передано 24 квартиры, или 14 процентов от общего количества. Общая площадь переданного жилья составила 2 тысячи 685,9 квадратных метра. Передаваемая недвижимость представляет собой трехкомнатные просторные квартиры, каждая площадью порядка 120 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В рамках данного уголовного дела ведется работа по установлению всех обстоятельств и причастных лиц.