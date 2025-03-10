В первую неделю поста Орозо пьяных водителей в Кыргызстане стало меньше

За прошлую неделю по всему Кыргызстану выявлено 23 тысячи 266 нарушений ПДД, среди которых выявлено только 108 пьяных водителей. Об этом 24.kg рассказал глава пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу.

По его словам, это количество нарушений Правил дорожного движения зарегистрировано с 3 по 9 марта, то есть практически в первую неделю поста Орозо, среди которых:

— 108 водителей остановлены за управление авто в нетрезвом состоянии;

— 701 водитель получили штрафы за управление авто без соответствующих документов;

— 87 водителей оштрафованы за тонировку передних боковых и лобового стекла без разрешительных документов;

— 291 протокол составлен за нарушения ПДД с участием пешеходов;

— 3 тысячи 410 водителей наказали за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

— 10 водителей оштрафовали за автохулиганство;

— 4 тысячам 174 водителям выписали протокол за превышение скорости;

— 3 факта управления авто с подложными госномерами;

— 14 тысячи 482 факта нарушения других Правил дорожного движения.

Всего за прошлую неделю на штрафстоянки были водворены 2 тысячи 561 авто. Отмечается, что 108 пьяных водителей за неделю по всей стране — это меньше, чем за предыдущие аналогичные периоды, когда всего выявляют более 200 нетрезвых водителей.