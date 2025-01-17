Племянник Камчи Кольбаева на тонированном BMW протаранил патрульную машину УПСМ

В Бишкеке тонированный BMW с подложными госномерами столкнулся с патрульной машиной. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ столицы.

ДТП произошло сегодня, 17 января, примерно в 5.00 на пересечении улицы Киевской и проспекта Манаса. Тонированный BMW с подложными номерами ехал по проспекту в южном направлении и на улице Киевской врезался в патрульную машину, от чего последняя перевернулась.

По данным пресс-службы УПСМ, за рулем находился 23-летний парень, который после ДТП вел себя агрессивно и нецензурно выражался. Его забрали в милицию.

Медики установили, что на момент столкновения он был под действием наркотиков. Источник в правоохранительных органах рассказал, что водителем оказался племянник ликвидированного лидера ОПГ Камчи Кольбаева Даниэль Асанбеков.

В результате ДТП пострадали двое патрульных. Они получили сотрясение мозга и ушибы, но отказались от госпитализации.