На футбольном матче в Гвинее произошла трагедия: в результате давки и столкновений погибли 56 человек, многие получили ранения. Инцидент случился во время финального матча турнира в городе Нзерекоре между командами Labe и Nzerekore.

Как пишут зарубежные СМИ, массовые беспорядки начались после спорного пенальти, вызвавшего протесты болельщиков. Как сообщают очевидцы, недовольные фанаты выбежали на поле и начали бросать камни, что спровоцировало драку. Ситуация обострилась после того, как полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, что вызвало панику и давку.

Премьер-министр Гвинеи Мамаду Оури Ба выразил соболезнования и заявил, что власти принимают меры для восстановления порядка.

Оппозиционная группа «Национальный альянс за перемены и демократию» обвинила правительство в неспособности предотвратить трагедию, назвав действия властей «недостаточными».

Матч был посвящен военному лидеру страны Мамади Думбуйи и должен был стать праздничным событием, но обернулся трагедией, вызвавшей широкий резонанс.