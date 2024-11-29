Автомобиль с оружием задержали в Чон-Кеминском природном парке. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По данным ведомства, инспекторы экологической и технической службы контроля провели рейд в Чон-Кеминском районе. На контрольно-пропускном пункте природного парка остановлена машина Chevrolet, при осмотре которой обнаружены четыре огнестрельных оружия с патронами, принадлежащие водителю А.А.

Составлен протокол, материалы переданы в отделение милиции для дальнейшего расследования и принятия соответствующих мер.

Экологическая и техническая служба контроля напоминает, что в соответствии с законодательством въезд на территорию государственных природных парков и особо охраняемые природные территории с огнестрельным оружием строго запрещен.

Также, согласно постановлению правительства, охота запрещена в так называемые тихие дни — вторник и среду.