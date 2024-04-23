МЧС Кыргызстана показало, как устраняли последствия селей

Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало видео, где показаны моменты ликвидации последствий селей.

В ведомстве сообщают, что видео снял местный житель. На кадрах видно, как в Оше на территории муниципального аймака Алымбек Датка, на участках Алай-1, Алай-2 устраняют последствия схода селей после сильного дождя. На местах задействованы спасатели МЧС и представители гражданской защиты.

Напомним, с 20 апреля в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях сошло 46 селей. Режим ЧС введен в Ошской, Джалал-Абадской (Ноокенский район) и Таласской областях. В результате стихийного бедствия погибли два человека: мужчина, чью машину накрыл селевой поток, от удара молнии скончался подросток.