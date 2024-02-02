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Происшествия

Авария на ТЭЦ. Садыр Жапаров не спал всю ночь и обещает скоро решить проблему

Президент в интервью государственному информационному агентству «Кабар» прокомментировал аварию, произошедшую на бишкекской теплоэлектроцентрали.

Садыр Жапаров отметил, что не спал в эту ночь.

«Взрыв произошел около трех часов ночи. Я не спал. У министра энергетики была трехсторонняя встреча — он находился в Ташкенте. Мэр летел из-за границы. Около трех часов ночи он мне позвонил и сообщил: «Еду из аэропорта, на ТЭЦ произошел взрыв, еду туда». Я сразу разбудил министра чрезвычайных ситуаций, министра здравоохранения и отправил их на место происшествия», — рассказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что в скором времени проблему решат. «Сейчас мы находимся на пути выхода из сложной ситуации», — сказал президент.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285777/
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