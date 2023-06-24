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Евгений Пригожин подтвердил, что продолжения военного мятежа не будет

Евгений Пригожин подтвердил данные, ранее распространенные пресс-службой президента Беларуси.

Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» в своем Telegram-канале разместила аудиозапись заявления Пригожина — продолжения военного мятежа не будет. Бойцы «Вагнера» закончили свой марш-бросок на Москву.

«ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сказал Евгений Пригожин.

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тысяч человек идут «разбираться».

24 июня утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Минобороны назвало сообщения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК.

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 12 до 20 лет лишения свободы.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции. Режим контртеррористической операции также введен в Воронежской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268929/
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